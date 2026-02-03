Δημογλίδου για εξαφάνιση Λόρας: «'Εχει ταξιδέψει στη Γερμανία - Η αεροπορική δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ»

Έντονες ήταν οι φήμες για το ότι η 16χρονη Λόρα, βρίσκεται στο εξωτερικό και σήμερα (3/2) επιβεβαιώθηκε και από την Εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 16χρονη Λόρα έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία, από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της.

Η κυρία Δημογλίδπου μάλιστα, τόνισε ότι, αυτό προκύπτει μέσα από την έρευνα των αστυνομικών αρχών, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας και ενώ είχε δηλωθεί ότι η ζωή της Λόρας βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες» δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Δημογλίδου: «Η ΕΛΑΣ έστειλε σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε ότι η αστυνομία είχε ενημερώσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες, θέλοντας να δείξει την καθυστέρηση ανταπόκρισης της εταιρείες με την οποία πέταξε η Λόρα.

«Δυστυχώς η συγκεκριμενη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει», δήλωσε.

Ωστόσο, ανέφερε πως με άδεια γονέα, οι αρχές κατάφεραν να ψάξουν στοιχεία για τη 16χρονη και ότι η μη συνεργασία με τις αρχές δεν εμπόδισε την έρευνα.

Αναφορά στον Εισαγγελέα για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας που ταξίδεψε η Λόρα

Τέλος, αναφορικά με την στάση της αεροπορικής εταιρείας, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου αναφέρει: «Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πει ότι θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν», επισήμανε η αξιωματικός της αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου και η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 19:00 της ίδιας μέρας γεγονός που σημαίνει ότι η Λόρα έφτανε στη Γερμανία όταν ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναζήτησής της από τις ελληνικές αρχές.