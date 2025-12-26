Δήμος Αθηναίων: Αλλαγή του χρόνου με Μαραβέγια, Μόρφη, Μουτσινά - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ακόμα ένα λαμπερό event θα διοργανωθεί από το Δήμο Αθηναίων για την «αλλαγή του χρόνου» με τραγουδιστές και ηθοποιούς που θα αναλάβουν να μας διασκεδάσουν την Πρωτοχρονιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου.

«Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

Πρωτοχρονιά: Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές. Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.