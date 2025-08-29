Δήμος Αθηναίων: «Τρία υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον Μπακογιάννη εις βάρος των πολιτών»

Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών».

Μάλιστα ο Δήμος Αθηναίων καλεί όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν θέση επί του θέματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.

Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού "Μεγάλου Περίπατου", έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε "privé" δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου.

Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους "θεματοφύλακες του νόμου" για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων.

Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη.

Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

