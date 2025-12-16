Δημοσκόπηση Alco: Σύννεφα απαισιοδοξίας για το 2026 – Οι πολίτες βλέπουν χειρότερο μέλλον

Η δεύτερη φάση της δημοσκόπησης της ALCO για τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA καταγράφει έντονο κλίμα απαισιοδοξίας για το 2026. Το 57% των πολιτών εκτιμά ότι η προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση θα είναι χειρότερη ή το ίδιο δυσμενής σε σχέση με το 2025, ενώ μόλις το 17% προβλέπει βελτίωση.

Ένα 12% θεωρεί ότι θα παραμείνει το ίδιο καλό, ενώ το 14% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Το 2025 σε σύγκριση με το 2024

Η αρνητική αποτίμηση δεν περιορίζεται στο μέλλον, αλλά αφορά και το παρόν. Το 41% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το 2025 ήταν χειρότερο από το 2024, ενώ το 25% το χαρακτηρίζει «ίδια κακό».

Αντίθετα, μόλις το 8% θεωρεί ότι ήταν καλύτερο, με το 22% να το αξιολογεί ως «ίδια καλό».

Η ανησυχία για το αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά το 2026 είναι έντονη.

Το 31% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά και το 12% πολύ, ενώ ένα 29% απαντά ότι ανησυχεί λίγο. Αντίθετα, το 22% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί καθόλου.

Περιορισμοί στις γιορτινές δαπάνες

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στις φετινές γιορτές. Στο ερώτημα για τις δαπάνες σε σχέση με πέρυσι, το 49% δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα.

Παράλληλα, το 43% αναφέρει ότι θα περιορίσει αρκετά ή πολλά βασικά αγαθά στο γιορτινό τραπέζι, ενώ το 28% θα περιορίσει λίγα και το 24% καθόλου.

Αυστηρότερες προϋποθέσεις για δίπλωμα οδήγησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των πολιτών απέναντι στην ανανέωση διπλώματος οδήγησης για άτομα μεγάλης ηλικίας. Το 84% ζητά αυστηρότερες προϋποθέσεις, ενώ μόλις το 8% διαφωνεί.