Δημοσκόπηση Metron Analysis: H χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση λένε οι 7 στους 10

Παορυσιάστηκε στο Mega, η δημοσκόπηση της Metron Analysis που εξέτασε την αξιολόγηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο.
H έρευνα των πολιτών έδειξε ότι το 69% πιστευέι ότι η χώρα οδεύει «προς τη λάθος κατεύθυνση», ενώ το 25% θεωρεί ότι οδεύουμε προς στη σωστή.
Oι πολίτες εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 44%, την οικονομία σε ποσοστό 34% , την κρίση θεσμών σε ποσοστό 22%, τη διαφθορά 13% και την ασφάλεια/ανεπάρεκεια κυβέρνησης σε ποσοστό 13%.
Αναφορικά με το κυβερνητικό έργο, το 72% των πολιτών το εκτιμούν αρνητικά, το 23% θετικά, ενώ ένα 5% δεν το κρίνει ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
Δημοσκόπηση: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την αντιπολίτευση
Το 79% των πολιτών αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Ανδουλάκης εκτελεί τα καθήκοντα του, ενώ το 13% αρνητικά.
Δημοφιλία προέδρων κομμάτων
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την πιο θετική γνώμη ανάμεσα στους προέδρους των κομμάτων την έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Συγκεκριμένα η σειρά έχει ως εξής:
- Ζωή Κωνσταντοπούλου - 39%
- Δημήτρης Κουτσούμπας - 36%
- Κυριάκος Μητσοτάκης - 31%
- Σωκράτης Φάμελλος - 26%
- Κυριάκος Βελόπουλος - 25%
- Νίκος Ανδρουλάκης - 24%
- Αλέξης Χαρίστης - 22%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου - 20%
- Στέφανος Κασσελάκης - 18%
- Δημήτρης Νατσιός - 12%
- Βασίλης Στίγκας - 5%
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός
Οι πολίτες ρωτήθηκαν για το ποιος είναι ο καταλληλόιτερος πρωθυπουργός και παρόλο που 7/10 δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην κορυφή της προτίμισης.
- Κυριάκος Μητσοτάκης
- Κυριάκος Βελόπουλος
- Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Νίκος Ανδρουλάκη
- Αλέξης Τσίπρας
- Δημήτρης Κουτσούμπας
- Στέφανος Κασσελάκης
- Γιάννης Βαρουφάκης
- Σωκράτης Φάμελλος
- Αφροδίτη Λατινοπούλου
- Άλλος
- Κανένας
- ΔΓ.ΔΑ
Μητσοτάκης για την πρωθυπουργία
Μεγάλο προβάδισμα 19 μονάδων διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μέτρηση για τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών απέναντι στους κ.κ Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που συνωστίζονται στον χώρο του 6% ο καθένας. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι υπήρξαν αυθόρμητες αναφορές της τάξης του 5% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία για τον Αλέξη Τσίπρα - παρότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην δημιουργία πολιτικού φορέα και επισήμως δεν λογίζεται ως πολιτικός αρχηγός
Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Τσίπρα
Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μίας μονάδας στο πολύ πιθανό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μειώνεται το απίθανο κατά 2 μονάδες (από 60% σε 58%). Αν και οι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι αξιοσημείωτο ότι στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.
Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.
Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Σαμαρά
Χαμηλότερη από το κόμμα Τσίπρα είναι η πιθανότητα για στήριξη ενός κόμματος του κ. Σαμαρά αλλά αν δημιουργηθεί θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Πολύ πιθανό και πιθανό να το ψηφίσει είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθάνει το 13%.
