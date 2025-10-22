Δημοσκόπηση Metron Analysis: H χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση λένε οι 7 στους 10

Παορυσιάστηκε στο Mega, η δημοσκόπηση της Metron Analysis που εξέτασε την αξιολόγηση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο.

H έρευνα των πολιτών έδειξε ότι το 69% πιστευέι ότι η χώρα οδεύει «προς τη λάθος κατεύθυνση», ενώ το 25% θεωρεί ότι οδεύουμε προς στη σωστή.

Oι πολίτες εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 44%, την οικονομία σε ποσοστό 34% , την κρίση θεσμών σε ποσοστό 22%, τη διαφθορά 13% και την ασφάλεια/ανεπάρεκεια κυβέρνησης σε ποσοστό 13%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Αναφορικά με το κυβερνητικό έργο, το 72% των πολιτών το εκτιμούν αρνητικά, το 23% θετικά, ενώ ένα 5% δεν το κρίνει ούτε θετικά ούτε αρνητικά.

Δημοσκόπηση: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την αντιπολίτευση

Το 79% των πολιτών αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Ανδουλάκης εκτελεί τα καθήκοντα του, ενώ το 13% αρνητικά.

Δημοφιλία προέδρων κομμάτων

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την πιο θετική γνώμη ανάμεσα στους προέδρους των κομμάτων την έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα η σειρά έχει ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου - 39%

Δημήτρης Κουτσούμπας - 36%

Κυριάκος Μητσοτάκης - 31%

Σωκράτης Φάμελλος - 26%

Κυριάκος Βελόπουλος - 25%

Νίκος Ανδρουλάκης - 24%

Αλέξης Χαρίστης - 22%

Αφροδίτη Λατινοπούλου - 20%

Στέφανος Κασσελάκης - 18%

Δημήτρης Νατσιός - 12%

Βασίλης Στίγκας - 5%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Οι πολίτες ρωτήθηκαν για το ποιος είναι ο καταλληλόιτερος πρωθυπουργός και παρόλο που 7/10 δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην κορυφή της προτίμισης.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Βελόπουλος

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νίκος Ανδρουλάκη

Αλέξης Τσίπρας

Δημήτρης Κουτσούμπας

Στέφανος Κασσελάκης

Γιάννης Βαρουφάκης

Σωκράτης Φάμελλος

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Άλλος

Κανένας

ΔΓ.ΔΑ

Δημοσκόπηση Metron Analysis



Μητσοτάκης για την πρωθυπουργία

Μεγάλο προβάδισμα 19 μονάδων διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μέτρηση για τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών απέναντι στους κ.κ Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που συνωστίζονται στον χώρο του 6% ο καθένας. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι υπήρξαν αυθόρμητες αναφορές της τάξης του 5% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία για τον Αλέξη Τσίπρα - παρότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην δημιουργία πολιτικού φορέα και επισήμως δεν λογίζεται ως πολιτικός αρχηγός

Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Τσίπρα

Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μίας μονάδας στο πολύ πιθανό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μειώνεται το απίθανο κατά 2 μονάδες (από 60% σε 58%). Αν και οι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι αξιοσημείωτο ότι στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.

Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.



Δημοσκόπηση Metron Analysis

Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Σαμαρά

Χαμηλότερη από το κόμμα Τσίπρα είναι η πιθανότητα για στήριξη ενός κόμματος του κ. Σαμαρά αλλά αν δημιουργηθεί θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Πολύ πιθανό και πιθανό να το ψηφίσει είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθάνει το 13%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis