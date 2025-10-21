Για περίπου έξι δεκαετίες ο Διονύσης Σαββόπουλος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ήταν αχώριστος με τη σύζύγο του, Ασπασία Αραπίδου.

«Ήταν μια περίοδος ταλαιπωρίας, αλλά κάθε εμπόδιο σε καλό. Γιατί έτσι γνώρισα την γυναίκα που θα γινόταν η γυναίκα της ζωής μου. Ήταν μαθήτρια της τρίτης λυκείου τότε. Αμίλητη και κλειστή σαν όστρακο. Και τόσο όμορφη, που το βράδυ φωσφόριζε. Αλλά εγώ τότε τρέκλιζα ακόμη και μια με τους μπάφους, μια με τις απογοητεύσεις, δεν καταλάβαινα τον ρόλο που θα έπαιζε στη ζωή μου αυτό το πλάσμα», έγραψε ο ίδιος στο βιβλίο του με τίτλο ««Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» για εκείνη.

«Ηταν το 1967 όταν ήμουν σε μια φάση ανασφάλειας και εσωτερικών αναζητήσεων. Αποφάσισα ότι ο κάλος στη φωνή δεν θα φύγει ποτέ. "Θα φύγω από τα τραγούδια", σκεφτόμουν, δεν με ενδιαφέρουν πια. Θα βγάλω ναυτικό να μπαρκάρω, να θαλασσοπνιγώ». Ηταν η χρονιά που τελικά την παντρεύτηκε.

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά και δύο εγγόνια.

Διονύσης Σαββόπουλος: Η εξομολόγηση για τη σύζυγό του

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, προχώρησαν σε μια λιτή ανακοίνωση για τον καλλιτέχνη: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Άσπα, τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα και τα εγγόνια Διονύσης και Ανδρέας».