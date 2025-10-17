Μενού

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ο συνθέτης για σειρά εξετάσεων

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υποβάλλεται σε εξετάσεις. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την υγεία του.

sabbopoylos
Διονύσης Σαββόπουλος | NDP Photos
O Διονύσης Σαββόπουλος, εμβληματικός συνθέτης και τραγουδοποιός, βρίσκεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για σειρά εξετάσεων, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής (17/10).

Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης, σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα επισκέπτεται ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων.

