Διονύσης Σαββόπουλος: Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ο συνθέτης για σειρά εξετάσεων

O Διονύσης Σαββόπουλος, εμβληματικός συνθέτης και τραγουδοποιός, βρίσκεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για σειρά εξετάσεων, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής (17/10).

Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης, σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα επισκέπτεται ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων.