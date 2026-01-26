Η θεωρία συνωμοσίας για τον... κορονοϊό που συνδέθηκε με τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ 

Ήταν αργά το απόγευμα της 26ης Ιανουαρίου του 2020 όταν έγινε γνωστή η είδηση πως ένα ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια.

Εκείνη την ώρα κανείς δεν ήξερε ποιος επέβαινε σε αυτό το ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ άρχισαν οι πρώτοι ψίθυροι αλλά κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει.

Περίπου στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), ο παγκόσμιος αθλητισμός βρέθηκε μπροστά σε έναν εφιάλτη. Η είδηση είχε επιβεβαιωθεί. Και οι εννιά επιβαίνοντες του ελικοπτέρου είναι νεκροί. Ανάμεσά τους ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα.

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που ανέδειξε ποτέ το NBA, ο αθλητής που σε μια εποχή που όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται, ειδικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αποφάσισε να υπηρετήσει μόνο μια ομάδα. Την ομάδα της καρδιάς του. Τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε, μια ημέρα σαν σήμερα, σε ηλικία μόλις 41 ετών και αυτό το αδιανόητα τραγικό περιστατικό έχει άμεση σχέση με την... πανδημία του κορονοϊού!

Τι οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα

Περίπου στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) της 26ης Ιανουαρίου 2020 ο Κόμπι Μπράιαντ έχει επιβιβαστεί στο ελικόπτερο έχοντας δίπλα του τη 13χρονη κόρη του Τζιάνα. Λίγα λεπτά αργότερα θα ξεκινούσε γι' αυτό που αποδείχτηκε η τελευταία πτήση της ζωής του.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε αυτός και άλλα οχτώ άτομα σηκώθηκε στον αέρα για μια σύντομη πτήση, μέχρι το Μπέρμπανκς της Καλιφόρνια. Το υπερπολυτελές ελικόπτερο (το περιέγραφαν σαν σουίτα ακριβού ξενοδοχείου) «Sikorsky S-76B» του Κόμπι Μπράιαντ είχε πάρει ειδική άδεια για να πετάξει, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ο έμπειρος πιλότος, βασίστηκε περισσότερο στο ένστικτό του και λιγότερο στα όργανα. Η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη και μετά από δεκαπέντε λεπτά συνεχόμενων κύκλων, το ελικόπτερο προσέκρουσε σε έναν λόφο με μια εκκωφαντική έκρηξη. Συντρίμμια και άνθρωποι έγιναν ένα πριν πέσει μια εκκωφαντική σιωπή, αυτή που ακολουθεί συνήθως μια εναέρια τραγωδία και λίγες ώρες μετά ο κόσμος πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο Μπλακ Μάμπα είχε φύγει για έναν άλλο μπασκετικό γαλαξία.

Τον Φεβρουάριο του 2021 το Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) εξέδωσε το τελικό πόρισμα του για τα αίτια της τραγωδίας. Όπως προέκυψε, ο πιλότος του ελικοπτέρου Άρα Ζομπάγιαν πέταξε ανάμεσα στα σύννεφα με αποτέλεσμα να υποστεί «χωρικό αποπροσανατολισμό» (ισχυρή, παραπλανητική αίσθηση που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε έναν πιλότο) σε μια «προφανή παραβίαση των ομοσπονδιακών προτύπων», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι ερευνητές της NTSB κατέληξαν οριστικά στο συμπέρασμα πως δεν υπήρξε μηχανική βλάβη στο ελικόπτερο.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ρόμπερτ Σάμβαλτ δήλωσε πως ο πιλότος «πιθανόν αποπροσανατολίστηκε και δεν ήταν σε θέση να δει που κατευθύνεται» λόγω της χαμηλής νέφωσης και της ομίχλης που επικρατούσαν στην περιοχή το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 2020.

Άλλωστε λόγω των καιρικών συνθηκών τα περισσότερα ελικόπτερα έμειναν καθηλωμένα στο έδαφος.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται σε μια σειρά από έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος της μοιραίας πτήσης, λίγο πριν από τη συντριβή, παραβιάζοντας τα πρότυπα, ενημέρωσε στον ασύρματο πως είχε ξεκινήσει μία απότομη άνοδο στα 4.000 πόδια για την αποφυγή της ομίχλης, η οποία είχε σχεδόν διαλυθεί κατά την άνοδο, όταν το ελικόπτερο Sikorsky S-76, αντί να αρχίσει να ανεβαίνει έκανε «βουτιά» στους λόφους της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου ακολούθησε η πρώτη πρόσκρουση που προκάλεσε τη συντριβή, και ο μοιραίος θάνατος.

Η θεωρία συνωμοσίας για τον... κορονοϊό

Τον Ιανουάριο του 2020 που σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο πλανήτης «βυθιζόταν» στην πανδημία του κορονοϊού. Τώρα, και με το δίκιο σας θα πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Σωστά; Για τους φυσιολογικούς ανθρώπους καμία. Για εκείνους που βλέπουν μια συνωμοσία πίσω από κάθε σημαντικό γεγονός, ωστόσο, αυτά τα δυο συνδέονται και, μάλιστα, άρρηκτα.

Τότε, λοιπόν, άρχισε να διακινείται (πάντα με το ύφος της αποκάλυψης της δήθεν κρυφής αλήθειας στα πρότυπα του «δείτε το πριν το κατεβάσουν») μια θεωρία συνωμοσίας, σύμφωνα με την οποία, ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ ήταν «θυσία», απαραίτητη για τη δημιουργία του κορονοϊού, προκειμένου να περάσουν υποσυνείδητα στους ανθρώπους το μήνυμα πως κανείς δεν είναι άτρωτος απέναντι στο θάνατο!

Έχει και άλλο! Αν η λέξη Covid μεταφραστεί αρχικά στα Εβραϊκά και κατόπιν στα Αγγλικά αποδίδει τη λέξη «Kobe», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο μπασκετμπολίστας είναι θαμμένος στην περιοχή «Corona».

Για να αποδείξουν, μάλιστα, όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούσαν ένα βίντεο στο οποίο ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρει πως μία πανδημία που μεταδίδεται μέσω αέρα θα κόστιζε τη ζωή σε 33 εκατομμύρια ανθρώπους, συσχετίζουν τον αριθμό αυτό (γνωστός στους χώρους της μασονίας) με τον αριθμό φανέλας του Κόμπι Μπράιαντ στο... κολλέγιο!