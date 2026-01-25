Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα

Τις γνωρίσαμε μέσα από την τηλεόραση όπου προσπαθούσαν στα '90s να μυήσουν το τηλεοπτικό κοινό στη γυμναστική και να δείξουν σε τηλεθεάτριες και τηλεθεατές πώς μπορούν να γυμναστούν σωστά από το σπίτι χωρίς εξοπλισμό.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα καλλίγραμμα σώματά τους αποτέλεσαν κατευθείαν αντικείμενο θαυμασμού από άνδρες και γυναίκες και με μια ματιά στο σήμερα μπορούμε να πούμε πως ο χρόνος έχει αποδειχθεί ένας ακόμα μεγάλος θαυμαστής τους.

Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε πέντε γυμνάστριες - την Ελένη Πετρουλάκη, την Έλλη Αγγελιδάκη, τη Φωτεινή Γεωργαντά, τη Σοφία Παθέκα και τη Σόφη Πασχάλη - τότε και σήμερα.

Ελένη Πετρουλάκη

Από τις πρώτες γυμνάστριες που συστήθηκαν στο τηλεοπτικό κοινό και το κέρδισαν κατευθείαν. Εκτός από τον χώρο του fitness, στο παρελθόν έκανε πρωταθλητισμό στον στίβο με διακρίσεις σε πανελλήνιο και βαλκανικό επίπεδο.

Οι τηλεοπτικές της εμφανίσεις είναι σπάνιες, αλλά είναι ιδιαίτερη ενεργή στα social media. Μάλιστα, πριν από δύο χρόνια σε ανάρτησή της στο Instagram είχε ανεβάσει αρετουσάριστη φωτογραφία και θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα:

«Αυτή είμαι στα 53 μου και δε γίνεται να αρέσω σε όλους και ούτε που με νοιάζει! Το να αγαπάς τον εαυτό σου και να τον αποδέχεσαι όπως είναι, είναι η μοναδική κινητήριος δύναμη που σε πηγαίνει μπροστά και σου δίνει λόγο ύπαρξης».

Έλλη Αγγελιδάκη

Τη γνωρίσαμε μέσα από την πρωινή εκπομπή του Mega, «Μεταξύ Μας», στα μέσα των '90s, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε και παρουσίασε και άλλες εκπομπές στην τηλεόραση.

Εδώ και πολλά χρόνια έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της, επιλέγοντας να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της μέσα από το προφίλ της στο Instagram, ενώ το μότο της είναι «να είσαι θετικός και όμορφα πράγματα θα σου συμβούν».

Φωτεινή Γεωργαντά

Τη γνωρίσαμε μέσα από την πρωινή εκπομπή «Χαμογελάτε, είναι Μεταδοτικό» με τον Ανδρέα Μικρούτσικο με την ίδια να εξομολογείται σε συνέντευξή της αργότερα πως δεν περίμενε ότι θα ασχοληθεί κυρίως με την τηλεόραση.

Από τα '90s μέχρι σήμερα, έχει λάβει συμμετοχή, αλλά έχει παρουσιάσει και η ίδια αρκετές εκπομπές, οι οποίες αρχικά μπορεί να στρέφονταν γύρω από τη γυμναστική, όμως, στην πορεία ήταν μαγκαζίνο ποικίλης ύλης και συνεντεύξεις.

Σοφία Παθέκα

Μας συστήθηκε μέσα από τον Πρωινό Καφέ του ΑΝΤ1 όταν τον παρουσίαζε η Ελένη Μενεγάκη, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε - μεταξύ άλλων - στο «Πολύ Καλημέρα σας» του Mega, αλλά και στο αθλητικό ριάλιτι του Star, The Gym Show, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Σήμερα η Σοφία Παθέκα δίνει σπάνια συνεντεύξεις, αλλά μοιράζεται μέσα από τα social media όχι μόνο στιγμές της καθημερινότητάς της, αλλά κυρίως fitness μυστικά και ασκήσεις.

Σόφη Πασχάλη

Μας συστήθηκε το 1999 μέσα από εκπομπή που παρουσίαζε στο τότε New Channel και αργότερα Tempo, αλλά στην πορεία θέλησε να τραβηχτεί από την τηλεόραση. Αξέχαστες έχουν μείνει στο κοινό οι εμφανίσεις της στην πρωινή εκπομπή 10-1 Μαζί που παρουσίαζαν ο Σπύρος Χαριτάτος και ο Γιώργος Καραμέρος στον ΑΝΤ1, ενώ το 2017 συμμετείχε στο πρώτο Survivor που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ.

Στο παρελθόν ήταν αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, αλλά μετά από έναν τραυματισμό στράφηκε στη yoga στην οποία είναι πιστοποιημένη δασκάλα. Εδώ και χρόνια προτιμά να μην κάνει συχνά εμφανίσεις στην τηλεόραση, αλλά είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media.