Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη σε γνωστή μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr υπάρχουν τραυματίες και αγνοούμενοι.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξη που ακούστηκε στην πόλη των Τρικάλων και σε μεγάλη απόσταση στα χωριά.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Σύμφωνα με το μέσο 12 άτομα εργαζόταν στο χώρο του εργοστασίου από τα οποία: 3 γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, 4 άντρες πρόλαβαν να βγουν έξω και αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Στο σημείο επιχειρούν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας βρίσκονται επίσης στο σημείο και όπως και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς.