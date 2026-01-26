Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη σε γνωστή μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr υπάρχουν τραυματίες και αγνοούμενοι.
Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξη που ακούστηκε στην πόλη των Τρικάλων και σε μεγάλη απόσταση στα χωριά.
Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.
Σύμφωνα με το μέσο 12 άτομα εργαζόταν στο χώρο του εργοστασίου από τα οποία: 3 γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, 4 άντρες πρόλαβαν να βγουν έξω και αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.
Στο σημείο επιχειρούν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.
Οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας βρίσκονται επίσης στο σημείο και όπως και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς.
- Μεγάλη φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα - Αναφορές για τραυματίες και αγνοούμενους
- Η θεωρία συνωμοσίας για τον... κορονοϊό που συνδέθηκε με τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ
- Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.