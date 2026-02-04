Δολιοφθορά σε γερμανικό πολεμικό πλοίο: Στον εισαγγελέα ο 55χρονος που συνελήφθη

Στον εισαγγελέα Ροδόπης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 55χρονος που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί στις 10 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και φέρεται, μαζί με Ρουμάνο συνάδελφό του, να εμπλέκεται σε απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικό σκάφος του γερμανικού ναυτικού. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικός υπολογιστής, USB σκληρός δίσκος, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό, τα οποία θα αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση. Κάτοικοι της περιοχής και συγγενικά του πρόσωπα τον περιγράφουν ως ήσυχο άνθρωπο, που εργαζόταν κατά διαστήματα στο εξωτερικό.

Οι δύο συλληφθέντες, εργαζόμενοι σε ναυπηγείο του Αμβούργου, θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ εντός του 2025 και κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές σε κορβέτες του γερμανικού πολεμικού ναυτικού που βρίσκονταν αγκυροβολημένες στο ναυπηγείο.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρονται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα πλοίου, να προκάλεσαν φθορές στις γραμμές τροφοδοσίας νερού, να αφαίρεσαν καπάκια από δεξαμενές καυσίμων και να απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας. Επιπλέον, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε διαβρωτική μπογιά που προκάλεσε ζημιές στις λαμαρίνες του πλοίου.

Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές διερευνούν και το ενδεχόμενο να υπήρξε εντολέας πίσω από τις πράξεις δολιοφθοράς. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, πριν η κορβέτα «Emden» αποπλεύσει για το Κίελο.