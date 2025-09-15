Δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο: Έκοψαν με ψαλίδι τις οπτικές ίνες

Σοβαρό περιστατικό δολιοφθοράς στις υποδομές του ΟΣΕ σημειώθηκε την Κυριακή. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, άγνωστοι έκοψαν με ψαλίδι τις οπτικές ίνες με αποτέλεσμα να προκληθεί τεχνικό πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση του τμήματος από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας.

Η αποκατάσταση της ζημιάς έγινε μετά από περίπου 18 ώρες, ενώ ο ΟΣΕ γνωστοποίησε το συμβάν στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνησή του.

Κομμένες οπτικές ίνες στο δίκτυο του σιδηροδρόμου | ΟΣΕ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ:

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι χθες το πρωί, στις 05:45, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας. Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να αποκαταστήσουν το τεχνικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα το προσωπικό κυκλοφορίας προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων, επετεύχθη πλήρης αποκατάσταση σε λιγότερο από 18 ώρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος η κυκλοφορία διεξήχθη με απόλυτη ασφάλεια.

Στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη, μετέβη τεχνικό κλιμάκιο για αυτοψία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί ενέργεια δολιοφθοράς, καθώς οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι. Το συμβάν έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.