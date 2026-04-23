Σε «θρίλερ» για γερά νεύρα εξελίσσεται η εξιχνίαση της στυγερής δολοφονίας του 25χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους αστυνομικούς να «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή για τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη ή των δραστών.

Το «τυφλό» σημείο και οι έρευνες

Το έργο των Αρχών δυσχεραίνει το γεγονός ότι το έγκλημα διαπράχθηκε σε ένα «τυφλό» σημείο του πάρκου, όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Παρόλα αυτά, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε εξονυχιστική αυτοψία στον χώρο, ενώ αναζητείται οπτικό υλικό από παρακείμενες οδούς και επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν καταγράψει τις κινήσεις υπόπτων πριν ή μετά τη δολοφονία.

Η αιματηρή επίθεση αποκαλύφθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ στις 22/4, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας πως εντόπισε έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Ο 25χρονος έφερε ένα βαθύ και θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα.

Το θύμα, που διέμενε σε κοντινή απόσταση από το πάρκο, ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ. Στο σημείο εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν έφτασαν οι συγγενείς του, με τη μητέρα του να καταρρέει αντικρίζοντας το παιδί της νεκρό.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα κίνητρα της επίθεσης, με τις Αρχές να αξιολογούν τα δεδομένα. Μαρτυρίες δείχνουν ότι της δολοφονίας προηγήθηκε έντονη συμπλοκή. Η αστυνομία εξετάζει αν ο 25χρονος είχε δώσει «ραντεβού» στο σημείο ή αν πρόκειται για μια τυχαία συνάντηση που κατέληξε σε τραγωδία.

Αν και αρχικά εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο οπαδικής βίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σενάριο αυτό φαίνεται πλέον να απομακρύνεται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί οριστικά.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα παλαιότερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε ψητοπωλείο απέναντι από το πάρκο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με την περιοχή και τα άτομα που συχνάζουν εκεί.