Δολοφονία 36χρονου στη Νέα Μάκρη: Στην πρώην σύζυγό του οδήγησε το «νήμα» των στοιχείων

Η δολοφονία ενός 36χρονου, που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου, στη Νέα Μάκρη, εξιχνιάστηκε πρόσφατα από τις αστυνομικές αρχές.

Η αστυνομία αποκάλυψε τη δράση πέντε εμπλεκομένων, με την εν διαστάσει σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του θανάτου του 36χρονου συνελήφθησαν τρία άτομα, η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Νέα Μάκρη: Δολοφονία για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών»

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 25ης Απριλίου το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο φέροντας πολλαπλά τραύματα, ο οποίος τελικά κατέληξε σε νοσοκομείο δύο μέρες αργότερα.

Όμως όπως προέκυψε, ο θάνατος του θύματος επήλθε λόγω πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι 3 κατηγορούμενοι, λόγω προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25ης Απριλίου, μαζί με τους υπόλοιπους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ δύο άτομα αναζητούνται.