Μενού

Δολοφονία 92χρονου στα Εξάρχεια: Ανοίγει ξανά η υπόθεση - Συνελήφθη και μία 38χρονη ως συνεργός

Συνελήφθη χθες 38χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ως συνεργός 33χρονης, στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 92χρονου το 2017 στα Εξάρχεια.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (12-03-2026), 38χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ως συνεργός 33χρονης στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 92χρονου, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2017 στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, σε βάρος της 38χρονης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την αρμόδια ανακριτική Αρχή για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία.

Κατόπιν αυτού, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συλληφθείσα οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ