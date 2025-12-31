Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Το προφίλ του φερόμενου ως μητροκτόνου - Η εμμονή του με τη φωτιά

Σοκ προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, καθώς ο 60χρονος γιος της, ο οποίος κατηγορείται ότι τη σκότωσε κρίθηκε προφυλακιστέος

O κατηγορούμενος πήρε το δρόμο για τη φυλακή μετά από μαραθώνια απολογία που κράτησε περίπου 9 ώρες, από το πρωί της Τρίτης (30/12), ενώ αρνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατο της μητέρας του, τον οποίο δεν αποδίδει καν σε εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, απορρίπτει όλα τα εκκωφαντικά ευρήματα που μιλούν ξεκάθαρα για δολοφονία και υποστηρίζει πως η μητέρα του πέθανε από ατύχημα. Ωστόσο νέα στοιχεία έρχονται στο φως φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

«Απορούσε πως δεν την είχε σκοτώσει»

Σιγά- σιγά τα στόματα ανοίγουν για το μαρτύριο που ζούσε η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ απομονωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι αλλά και την τοξική σχέση που είχε με τον μονάκριβο γιο της με συνεχείς τσακωμούς και εντάσεις.

Διαβάστε επίσης: Προφυλακίστηκε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για την δολοφονία της

«Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά, της μιλούσε πολύ απότομα. Η θεία δεν άκουγε και έπρεπε ο άλλος να μιλάει δυνατά και τον νευρίαζε κι αυτό. Τον θύμωνε, τον εξόργιζε αυτή η κατάσταση και λέει απορεί πως δεν το έχει κάνει ή κάπως έτσι» αποκαλύπτει συγγενής του 60χρονου που μίλησε στην εκπομπή Live News.

Ο ίδιος συγγενής δήλωσε πως ο ίδιος ζούσε με την σύνταξη της μητέρας του καθώς ο ίδιος δεν είχε σταθερή δουλειά.

«Της αγόραζε τα βασικά και τα υπόλοιπα χρήματα τα διαχειριζόταν εκείνος. Η 87χρονη του είχε μεγάλη αδυναμία και προσπαθούσε να τον πείσει να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει», συμπλήρωσε.

Οι πατέντες και η εμμονή με τη φωτιά

Η περίεργη συμπεριφορά του 60χρονου φερόμενου ως δολοφόνου δεν σταματούσε εκεί, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πόζαρε δίπλα σε πυρκαγιές, τραβούσε βίντεο από τα μέτωπα και καμάρωνε για τους αυτοσχέδιους καυστήρες που έφτιαχνε στο υπόγειο του.

Μέσα από αναρτήσεις του στα social media ο φερόμενος ως μητροκτόνο έδειχνε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την φωτιά και τις εκρήξεις.

Ένας φίλος του μιλά στο Live News για την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του περιγράφοντας τον 60χρονο εμμονικό.

«Έλεγε κάτι ασυναρτησίες. Η εμμονή που είχε με πράγματα. Κολλούσε, έτρωγε κόλλημα πως να το πω. Η μανία που είχε, δεν καθότανε, ήταν σε μια εγρήγορση», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, όπως λέει, δεν πέφτει από τα σύννεφα και πως είχε υποπτευθεί εξαρχής τον 60χρονο γιο. Τα χρήματα και το διαμέρισμα ίσως έπαιξαν κάποιον ρόλο αλλά θεωρεί πως ο βασικός λόγος που οδηγηθήκαμε στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα ήταν τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Ναι μεν το κίνητρο ήταν τα χρήματα, το διαμέρισμα κτλ αλλά εγώ το ρίχνω στην παράνοια πιο πολύ. Είναι 60 χρονών και πρέπει από τα 20 να παίρνει ναρκωτικά και ας πούμε και χωρίς σταματημό. Σχεδόν τα έφτιαχνε μόνος του να το πω έτσι», δήλωσε.