Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Επιστρέφει στο Εφετείο της Σύρου η υπόθεση

Αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση εξέτασης των μαρτύρων το Σάββατο (8/11) στο Εφετείο της Σύρου για την υπόθεση γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της πριν 5 χρόνια όσο βρίσκονταν σε διακοπές στη Φολέγανδρο.

Με την εξέταση του ενός εκ των τριών συνολικά ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων που έχουν κληθεί να καταθέσουν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21.00 την Παρασκευή η διαδικασία εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς.

Προηγήθηκαν η εξέταση του αξιωματικού υπηρεσίας του Α.Τ. Φολεγάνδρου και η εξέταση μελών της οικογένειας του κατηγορουμένου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Σάββατο το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση έξετασης των μαρτύρων.

Επισημαίνεται πως πριν λίγες μέρες, ο κατηγορούμενος ζήτησε να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά επικαλούμενος «μειωμένο καταλογισμό», κάτι που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της οικογένειας του θύματος.