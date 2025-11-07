Μενού

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Επιστρέφει στο Εφετείο της Σύρου η υπόθεση

Στο Εφετείο της Σύρου η υπόθεση δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου.

Reader symbol
Newsroom
Αίθουσα του Εφετείου Αθηνών
Αίθουσα του Εφετείου Αθηνών | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση εξέτασης των μαρτύρων το Σάββατο (8/11) στο Εφετείο της Σύρου για την υπόθεση γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της πριν 5 χρόνια όσο βρίσκονταν σε διακοπές στη Φολέγανδρο.

Με την εξέταση του ενός εκ των τριών συνολικά ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων που έχουν κληθεί να καταθέσουν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21.00 την Παρασκευή η διαδικασία εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς.

Προηγήθηκαν η εξέταση του αξιωματικού υπηρεσίας του Α.Τ. Φολεγάνδρου και η εξέταση μελών της οικογένειας του κατηγορουμένου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Σάββατο το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση έξετασης των μαρτύρων.

Επισημαίνεται πως πριν λίγες μέρες, ο κατηγορούμενος ζήτησε να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά επικαλούμενος «μειωμένο καταλογισμό», κάτι που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της οικογένειας του θύματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ