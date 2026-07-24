Δολοφονία Γεωργίου: «Δεν είναι αυτό υποχρεωτικά το κίνητρο» – Η οικογένεια βλέπει κι άλλους ενόχους

«Θα ζητήσουμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι. Το κίνητρο της δολοφονίας ίσως δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται», δήλωσε ο δικηγόρος Νίκος Γαλάνης που εκπροσωπεί την οικογένεια του εκλιπόντος, η οποία δήλωσε σήμερα παρούσα στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία για το άγριο έγκλημα.

Ο κ. Γαλάνης υπέβαλε στην ανακρίτρια εκ μέρους των συγγενών του 73χρονου δικηγόρου, φίλου και κουμπάρου του, δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για τον μέχρι θανάτου άγριο ξυλοδαρμό του Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία «καθώς ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι». Κατά τον δικηγόρο της οικογένειας, πρέπει να ερευνηθεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας καθώς «ενδέχεται να μην είναι αυτό που παρουσιάζεται».

Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα... Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό... », σημείωσε ο κ. Γαλάνης.

Επίσης, τόνισε ότι τα δίδυμα κορίτσια του του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Εν τω μεταξύ, ο 28χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του 28χρονου για αυτήν την υπόθεση προσδιορίστηκε για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ημέρα που έχει προγραμματιστεί και η απολογία του για την ανθρωποκτονία σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου.

Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος, που φέρεται ως καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου, φαίνεται να μην έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης.

Σε περίπτωση που δεν έχει δικηγόρο για την απολογία του, η ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας καλείται να απολογηθεί για τη δολοφονία, θα διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης.

