Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, που προκλήθηκαν από θλων αμβλύ όργανο, επήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι ο 73χρονος έφερε σοβαρά και αλλεπάλληλα τραύματα στο κεφάλι, γεγονός που καταδεικνύει ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό πριν χάσει τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ το φονικό όπλο παραμένει άφαντο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο γραφείο του ποινικολόγου δεν υπήρχε σύστημα καμερών ασφαλείας, ενώ ο δράστης ή οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν και το κινητό τηλέφωνό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα την οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς όμως να λάβουν απάντηση.

Όταν οι προσπάθειές τους απέβησαν άκαρπες, μετέβησαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε τον χώρο, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος στη σύλληψη του οποίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο 28χρονος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο γραφείο και διαμέρισμα του δικηγόρου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Τον άτυχο ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Όταν πήγαν στο γραφείο του, μπήκαν στον χώρο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εκεί εντόπισαν τον Σταύρο Γεωργίου νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.

Υποθέσεις που είχε αναλάβει

Μεταξύ των πλέον γνωστών υποθέσεων που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια της πολυετούς δικηγορικής του πορείας συγκαταλέγονται οι εξής:

Η δίκη της 17 Νοέμβρη , όπου είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Χρήστου Μάτη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής.



, όπου είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Χρήστου Μάτη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής. Η υπόθεση της εξαφάνισης του Άλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια, στην οποία ήταν συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, του είχε επιβληθεί εξάμηνη πειθαρχική παύση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).



στη Βέροια, στην οποία ήταν συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, του είχε επιβληθεί εξάμηνη πειθαρχική παύση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ). Η υπόθεση της μικρής Άννυ, όπου είχε αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας του άτυχου κοριτσιού, σε μία από τις πλέον πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.