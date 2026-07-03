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Δολοφονία Jean Hanlon: Ένοχος ο πρώην σύντροφός της μετά από 17 χρόνια

Ένοχος μετά από 17 χρόνια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Jean Hanlon. Στα 10 χρόνια η ποινή που του επιβλήθηκε.

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Dikastirio
Δικαστήριο | Shutterstock
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Ομόφωνα ένοχος, με μειωμένο καταλογισμό, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Jean Hanlon, της οποίας η σορός είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, τον Μάρτιο του 2009.

Σε ό,τι αφορά την ποινή, στον 55χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό όρους. Συγκεκριμένα, ο 55χρονος με βάση τους όρους αυτούς, υποχρεούται να παρακολουθείται μία φορά τον μήνα από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, με τη σύνταξη μηνιαίας έκθεσης, η οποία θα αποστέλλεται στην Εισαγγελία Λασιθίου.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τα παιδιά της άτυχης γυναίκας να ξεσπούν σε κλάματα.

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