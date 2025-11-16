Δολοφονία Λάλα: Αντιμέτωποι με βαριά ποινική δίωξη οι συλληφθέντες

Σωρεία βαριών κατηγοριών αντιμετωπίζουν οι τέσσερις συλληφθέντες για την εκτέλεση του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για οργανωμένο «συμβόλαιο θανάτου».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων περιλαμβάνει κακουργήματα και πλημμελήματα: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία, κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καθώς και σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε σαλέ κοντά στην Αράχωβα. Οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν το θύμα και τον πυροβόλησαν μαζικά τη στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 42χρονος δέχθηκε σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι επρόκειτο για εκτέλεση «συμβολαίου θανάτου».

Ο Γιάννης Λάλας είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Και οι δύο είχαν κριθεί αθώοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024, λόγω αμφιβολιών.