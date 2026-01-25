Ένα αποτρόπαιο έγκλημα ήρθε στο φως σήμερα το πρωί (25/1) στη Γλυφάδα, με έναν 46χρονο να φέρεται να έχει σκοτώσει με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του, το πτώμα του οποίου βρέθηκε στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας που έχει συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. ενώ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για το θάνατο της μητέρας του.

Το τηλέφωνο στις αρχές έγινε λίγο πριν από τις 08:00, και έσπευσαν στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος μάλλον αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.