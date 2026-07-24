Την εντολή να συλληφθεί και η 31χρονη σύντροφος του 41χρονου δράστη, για συνέργεια στη στυγνή δολοφονία στη Σύρο, έδωσε ο Εισαγγελέας, τη στιγμή που ερωτηματικά προκύπτουν από το γεγονός πως η 42χρονη πήγε στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, αλλά και κρατώντας μαχαίρι.

Η 31χρονη είχε αφεθεί νωρίτερα ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομία. Ο συλληφθείς άντρας δεν διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με τη γυναίκα όταν έφτασε η 42χρονη.

Σύρος: Πήγε στο σπίτι «πάνοπλη»

Δεν έχει ξεκαθαριστεί, ακριβώς, το τι φορούσε η 42χρονη, αλλά σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν φαίνεται να ήταν τα ρούχα της δουλειάς της με τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Πλην του μαχαιριού που κρατούσε, υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε στην τσάντα της ένα αεροβόλο αλλά και έναν λοστό. Οι κάμερες στο σημείο φαίνεται ότι την έχουν πιάσει να πηγαίνει προς την πόρτα με το μαχαίρι.

Πώς έγινε η δολοφονία στη Σύρο

Όταν χτύπησε την πόρτα, άνοιξε η 31χρονη και οι δύο γυναίκες είχαν έντονο καυγά - για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο. Τα πνεύματα οξύνθηκαν πολύ και ο 41χρονος τραυμάτισε τη 42χρονη με άγνωστο αντικείμενο στην πλάτη.

Εκείνη επιχείρησε να το αποφύγει, αλλά φαίνεται ότι κυνηγήθηκε και δέχθηκε επιθέσεις και με άλλα αντικείμενα. Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι, την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και κατέρρευσε. Κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία της πνοή.