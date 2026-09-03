Δολοφονία στη Σύρο: Το σήμα τηλεφώνου επιβεβαιώνει πως η 42χρονη ήταν στο νησί στην πρώτη διάρρηξη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας στη Σύρο, καθώς επιβεβαιώνεται από περισσότερες πηγές ότι η διασώστρια βρισκόταν στο νησί την περίοδο της απόπειρας διάρρηξης, περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία, σύμφωνα με το MEGA.

Παρότι αρχικά η παρουσία της στη Σύρο είχε προκύψει από τα στοιχεία της ναυτιλιακής εταιρείας, πλέον επιβεβαιώνεται και από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Τα σχετικά δεδομένα έχουν ενταχθεί στη δικογραφία και δείχνουν ότι το κινητό της εξέπεμπε από τη Σύρο μία ημέρα πριν και έως μία ημέρα μετά την απόπειρα διάρρηξης, που σημειώθηκε στις αρχές Ιουλίου.

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Το στοιχείο εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η διασώστρια επισκεπτόταν τη Σύρο αρκετά αραιά. Παράλληλα, στη δικογραφία φέρεται να έχει συμπεριληφθεί αναφορά ότι η γυναίκα είχε προσεγγίσει το παιδί του φερόμενου ως δράστη, ζητώντας του να μάθει πού διέμενε και να της δείξει το σπίτι του.

Η συγκεκριμένη πληροφορία βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων που ενδέχεται να φωτίσουν περαιτέρω την υπόθεση της δολοφονίας.