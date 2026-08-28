Δολοφονία στη Σύρο: «Πειράξανε κάποιον από την οικογένειά της», λέει φίλος της διασώστριας

Εκτός σπιτιού φέρεται να μαχαίρωσε ο άνδρας την 41χρονη διασώστρια στη Σύρο, αν και ο ίδιος ισχυρίζεται το αντίθετο. Την ίδια στιγμή νέα στοιχεία ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί το κίνητρο του δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστικό συμβούλιο κατέληξε στο ότι η δολοφονία ήταν από πρόθεση. Τόνισε μάλιστα ότι δεν εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος εντός του σπιτιού, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το έγκλημα δεν έγινε μέσα και ακυρώνει του ισχυρισμούς του άνδρα για νόμιμη άμυνα.

Φίλος της διασώστριας υποστήριξε μιλώντας στο Live News του Mega: «Πειράξανε κάποιον από την οικογένειά της, δεν μπορώ να πώ παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι το έμαθε όταν πήγε στη Σύρο. Μπορεί και εκείνη την ημέρα.

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Για τον δράστη, δήλωσε: «Ήθελε να τη σκοτώσει, δεν ήθελε να μιλήσει. Ήταν καθαρό φονικό. Η γυναίκα του κάτι ξέρει, αλλά δεν μιλάει».

Σύρος: Η στιγμή που η διασώστρια φτάνει στο σπίτι με μαχαίρι

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως την Πέμπτη (27/8), δείχνει τι έγινε δευτερόλεπτα πριν μπει η διασώστρια στο σπίτι και τι ακολούθησε.

Αρχικά απικονίζεται η διασώστρια να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού με καλυμμένα χαρακτηριστικά και έχοντας μαζί της μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο. Αργότερα, ο άνδρας να καταδιώκει τη διασώστρια ενώ πίσω να ακολουθεί η σύντροφός του η οποία βρίσκεται σε απόγνωση, έχοντας τα χέρια της στο κεφάλι και μένοντας έξω από την πόρτα.