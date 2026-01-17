Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Ο δράστης τηλεφώνησε μόνος στις Αρχές - Νεότερα για το έγκλημα

Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» όσον αφορά στο άγριο έγκλημα που έλαβε χώρα σήμερα, Σάββατο (17/01), το πρωί στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.
Η αστυνομία κρατά έναν 44χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου.
Πώς σημειώθηκε η δολοφονία
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μεταφέρει ο Alpha, θύτης και θύμα φαίνεται ότι είχαν προσωπικές διαφορές και απέφευγαν να συναντήσουν ο ένας τον άλλο.
Σήμερα το πρωί, όμως, βρέθηκαν τυχαία και μετά από λογομαχία σημειώθηκε η δολοφονία.
Ο 44χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε βάρος του οχήματος του 50χρονου σκοτώνοντάς τον. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.
Στη συνέχεια, ο άνδρας έφυγε από το σημείο.
Τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία
Κατά τις πληροφορίες του ίδιου μέσου, ο ίδιος ο 44χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία για να ομολογήσει την πράξη του.
Μάλιστα, τους έδωσε τη διεύθυνσή του για να πάνε στο σπίτι του και να τον συλλάβουν.
Αυτή την ώρα, κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλοακαρνανίας και ανακρίνεται.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την κατάθεσή του φαίνεται πως σημείωσε πως λόγος της δολοφονίας ήταν η ερωτική αντιζηλία.
Υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας
Το άγριο έγκλημα φαίνεται ότι έγινε παρουσία ενός αυτόπτη μάρτυρα.
Το πρόσωπο αυτό είναι, επίσης, στο Τμήμα και δίνει τη δική του κατάθεση για τα όσα έλαβαν χώρα λίγο έξω από το Λιθοβούνι.
