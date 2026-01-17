Νεότερα στοιχεία σχετικά με την άγρια δολοφονία του 50χρονου στην περιοχή της Μακρυνείας Αιτωλοακαρνανίας. Οι Αρχές φαίνεται ότι έχουν συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη.

Σε ενημέρωση της αστυνομίας αναφέρεται πως ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Το άγριο έγκλημα

Ο 50χρονος πρόεδρος κοινότητας, έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς με καραμπίνα. Ο δράστης, κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, του είχε στήσει ενέδρα και τον πυροβόλησε καθώς κινούνταν με το όχημά του.

Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να εκτραπεί και να πέσει σε παρακείμενο χωράφι.

Το θύμα ήταν πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Alpha, στα χέρια των Αρχών είναι ένας 44χρονος, ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα. Ο τηλεοπτικός σταθμός μετέφερε πως ήταν γνωστές οι διαφορές του σε όλη την τοπική κοινότητα.