Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 50χρονος πρόεδρος κοινότητας

Άγρια δολοφονία 50χρονου άνδρα σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (17/01), στην περιοχή της Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το agriniopress.gr, ο άνδρας έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο.

Ο δράστης, κατά το τοπικό μέσο, φαίνεται να είχε στήσει καρτέρι στον 50χρονο και τον πυροβόλησε την ώρα που κινούνταν με το όχημά του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι.

Στο σημείο έφτασε Πυροσβεστική και Αστυνομία, που απέκλεισαν το σημείο. Ο δράστης, όμως, είχε ήδη τραπεί σε φυγή.

Το θύμα φαίνεται πως είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου και πίσω από το έγκλημα φέρεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές.

Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που δημοσιεύεται από το σημείο, το όχημα του άνδρα φέρει τρύπες από τις σφαίρες.

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία | agriniopress.gr

Οι Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.