Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που τρέπονται σε φυγή οι 2 νεαροί

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα στις 22 Μαρτίου, τρέπονται σε φυγή από το σημείο του εγκλήματος, έφερε στο φως το Mega.

Το οπτικό υλικό φαίνεται να καταγράφει τους δύο νεαρούς να απομακρύνονται βιαστικά από τον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίησή τους και στη σύλληψή τους.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις τους, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν ο τραγουδιστής τους ζήτησε ποσότητα κοκαΐνης. Κατά τη συνάντηση, σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός με αφορμή την αδυναμία πληρωμής, ο οποίος κλιμακώθηκε σε βίαιη επίθεση με μαχαίρι, που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια, οι δύο δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, με το βίντεο να δείχνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και τη στιγμή που ο ένας από αυτούς πετά το φονικό όπλο προκειμένου να το ξεφορτωθεί. Και οι δύο έχουν προφυλακιστεί, ενώ έχει κατατεθεί και αίτημα αποφυλάκισης από την πλευρά του 16χρονου.

Το χρονικό

Το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε την Κυριακή (22/03), όταν ο Γιώργος Τσίτογλου βρέθηκε νεκρός, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, στην είσοδο ενός σπιτιού.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, το σπίτι είχε παραχωρηθεί στο θύμα από έναν γνωστό του (ο οποίος αρχικά προσήχθη) για να περάσει το βράδυ.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη, ο τραγουδιστής έφτασε στο σημείο μαζί με μία γυναίκα και τους δύο νεαρούς.

Καταλυτικό ρόλο στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών έπαιξε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο κατέγραψε τους δύο νεαρούς να τρέπονται σε φυγή αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση.