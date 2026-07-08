Δράμα: Ιδρύεται Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές

Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις φυλακές Δράμας, με την υπογραφή του Υπουργείου Παιδείας, από το επόμενο σχολικό έτος 2026 -2027.

Η απόφαση επισφραγίστηκε μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνο Βλάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο.

Η ίδρυση του νέου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης και τη διεύρυνση του δικτύου εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί βασικό εργαλείο της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς παρέχει στους κρατούμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Παράλληλα, ενισχύει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, συμβάλλοντας στην ομαλή κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη μετά την αποφυλάκισή τους.

Με τη λειτουργία του νέου Σ.Δ.Ε. αναμένεται να καλυφθούν ουσιαστικές εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας, ενισχύοντας τις ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και τη διά βίου μάθηση μέσα στο σωφρονιστικό σύστημα.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης χαρακτήρισε τη Διά Βίου Μάθηση στρατηγική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η ίδρυση του νέου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ενισχύει έναν θεσμό με σημαντική κοινωνική προσφορά. Όπως ανέφερε, η Πολιτεία συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που διευρύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, προσφέροντας στους ενήλικες εκπαιδευόμενους πολύτιμα εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία και αναδεικνύοντας τη γνώση ως μοχλό προόδου και κοινωνικής συνοχής.