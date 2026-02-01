Μενού

Δράμα: Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού - Βρέφος ανάμεσά τους

Πλήθος επισκεπτών στο Χιονοδρομικό Κέντρο στο Φαλακρό στη Δράμα βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω χιονιού. Μαζί τους βρίσκονται παιδιά και βρέφος.

Τζιπ της αστυνομίας σε χιονισμένο δρόμο. | EUROKINISSI
Εγκλωβισμένοι στο Χιονοδρομικό Κέντρο στο Φαλακρό, στη Δράμα, βρίσκονται τουλάχιστον 100 επισκέπτες, λόγω της χιονόπτωσης, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με το alpha-news.gr, πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά ως επί το πλείστον, μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια με ένα βρέφος ενός έτους.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού, Αργύρης Πατακάκης, ανέφερε ότι το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια αυτοκίνητα που δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στην επιστροφή τους προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω του απεγκλωβισμού τους.

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πατακάκη, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους».

