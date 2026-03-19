Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η απεργία - Τι κάνουν οι επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Χωρίς ταξί θα μείνει και σήμερα η Αττική (19/03) στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Αττικής (ΣΑΤΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη από την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι οδηγοί ταξί διαφωνούν με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών και δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Το ΣΑΤΑ γνωστοποίησε στο επιβατικό κοινό πως, αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί, οι οποίοι θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η απεργία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου.