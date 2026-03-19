Νέα στοιχεία για την Καλαμαριά: Φέρεται να εμπλέκεται κορυφαίος αθλητικός παράγοντας

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ενώ σήμερα, Πέμπτη (19/03) αναμένεται η απολογία του 19χρονου συλληφθέντα, ο οποίος μπορεί να ρίξει φως στα αίτια του περιστατικού.

Μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 23χρονου, καθώς δεν έπεισε με τα όσα είπε για τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα και οδήγησαν στο να τραυματίσει θανάσιμα τον νεαρό.

Τι είπε στην απολογία του ο 23χρονος

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από δικαστικές πηγές, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος επέμεινε πως βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

Είπε ότι δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον πέντε άτομα, τα οποία του έστησαν ενέδρα, όπως είπε, και τον χτύπησαν σε γροθιές και κλωτσιές.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε, πως μπορεί να δέχθηκε και χτυπήματα από σφυρί.

Ωστόσο, τα λεγόμενά του δεν ήταν πειστικά και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Mega, μετά τον φόνο, ο 23χρονος φέρεται να κάλεσε κορυφαίο αθλητικό παράγοντα για τον βοηθήσει να διαφύγει.

Σήμερα μπορεί να πέσει φως στα κίνητρα

Σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ο 19χρονος συλληφθείς, ο οποίος είναι φίλος του 20χρονου, που έχασε τη ζωή του.

Ο νεαρός ήταν μαζί του την ώρα της επίθεσης και φέρεται να συμμετείχε στο όσα συνέβησαν στην Καλαμαριά.

Κατά την απολογία του μπορεί να απαντήσει σχετικά με τα κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό που παραμένουν, μέχρι και τώρα, αδιευκρίνιστα.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν έχει αποκλείσει να πρόκειται για άλλο ένα οπαδικό επεισόδιο.

Παράλληλα, να αναφερθεί, πως η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό κι άλλων εμπλεκομένων.