Δρομολόγια πλοίων: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις λόγω ανέμων - Τι ισχύει ανά λιμάνι

Με ακυρώσεις και τροποποίησεις διεξάγονται τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 Μπορφόρ.

Οι ακυρώσεις και τροποποίησεις δρομολογίων ανά λιμάνι

Πειραιάς: Αρκετά δρομολόγια έχουν επηρεαστεί, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις ή αλλαγές στα προγράμματά τους, για λόγους ασφάλειας επιβατών και πληρωμάτων.

Αργοσαρωνικός: Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, χωρίς να καταγράφονται μέχρι στιγμής προβλήματα.

Ραφήνα: Οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά. Εξαίρεση αποτελεί το πλοίο «Θεολόγος Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο το δρομολόγιο προς και από Άνδρο.

Λαύριο: Τα περισσότερα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, δεν θα εκτελεστεί το απογευματινό δρομολόγιο των 17:00 προς Κύθνο.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοπινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την πορεία και τις τυχόν αλλαγές των δρομολογίων.

Αδυναμία προσέγγισης τριών πλοίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Μήλο

Παράλληλα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μήλου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κνωσσός Παλλάς» το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά προς Μήλο-Ηράκλειο, ότι κρίνεται επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν.

Στο λιμάνι της Μήλου ανέμεναν προς επιβίβαση 51 επιβάτες και 4 Ι.Χ.Ε. οχήματα, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 175 επιβάτες, 13 Ι.Χ.Ε. οχήματα και 6 δίκυκλα.

Λίγη ώρα αργότερα, η Λιμενική Αρχή της Μήλου ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Φαιστός Παλλάς», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Ηρακλείου προς Μήλο-Πειραιά, ότι αδυνατεί επίσης να προσεγγίσει με ασφάλεια στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στο λιμάνι της Μήλου ανέμεναν προς επιβίβαση 165 επιβάτες, 17 Ι.Χ.Ε. οχήματα και 7 δίκυκλα, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 14 επιβάτες, 1 Ι.Χ.Ε. όχημα και 2 δίκυκλα. Αδυναμία προσέγγισης δήλωσε σήμερα το πρωί και ο πλοίαρχος του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Σούπερ Τζετ 2», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Φολέγανδρου προς Mήλο-Σίφνο-Πάρο.

Στο λιμάνι της Μήλου ανέμεναν προς επιβίβαση 95 επιβάτες, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 20 επιβάτες. Οι εν λόγω επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ