Δύο άτομα είχαν καβάτζα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη με πάνω από 13,5 κιλά ηρωΐνης

Στη σύλληψη δύο ατόμων για κατοχή και αποθήκευση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα και μία 46χρονη γυναίκα, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών να κατέχουν μεγάλη ποσότητα ηρωίνης σε παράπηγμα που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά την αστυνομική έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 νάιλον συσκευασίες ηρωίνης συνολικού μικτού βάρους 13 κιλών και 584 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν προηγουμένως αξιοποιήσει σχετικές πληροφορίες και, ύστερα από εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, προχώρησαν στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της δράσης τους, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.