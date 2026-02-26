Δύο ελληνικά νησιά - έκπληξη στους 20 καλύτερους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026

Πάνω από ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες από 154 χώρες ψήφισαν για τον «Καλύτερο Ευρωπαϊκό Προορισμό για το 2026», που διενήργησε η πλατφόρμα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations.
H ετήσια λίστα αναδεικνύει προορισμούς που καλύπτουν κάθε είδος ταξιδιού, προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και φυσικής ομορφιάς.
Δύο ελληνικά νησιά - όχι από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τέτοιες λίστες - κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να μπουν στην κορυφαία εικοσάδα για το 2026.
