Δύο ελληνικά νησιά - έκπληξη στους 20 καλύτερους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026

Δύο ελληνικά νησιά ξεχώρισαν στη φετινή ψηφοφορία του European Best Destinations για τους καλύτερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτά που νομίζετε!

koufonisia
Κουφονήσια | Shutterstock
Πάνω από ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες από 154 χώρες ψήφισαν για τον «Καλύτερο Ευρωπαϊκό Προορισμό για το 2026», που διενήργησε η πλατφόρμα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations.

H ετήσια λίστα αναδεικνύει προορισμούς που καλύπτουν κάθε είδος ταξιδιού, προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και φυσικής ομορφιάς.

Δύο ελληνικά νησιά - όχι από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τέτοιες λίστες - κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να μπουν στην κορυφαία εικοσάδα για το 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

