Δύο φωτιές στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Γαλατά

Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στην περιοχή Κάμπος της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι δύο εστίες ξέσπασαν με διαφορά περίπου 20 λεπτών, η μία σε αγροτοδασική και η άλλη σε δασική έκταση. Από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Για δυο διαφορετικές #πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Παραμυθιάς Θεσπρωτία, επιχειρούν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Αν και τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές και υποδομές, στις 17:45 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρες ομάδες, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Galata of the regional unit of #Thesprotia



‼️ If you are in the area, move away to #Karioti



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026