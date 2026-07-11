Δύο φωτιές στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Γαλατά

Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στην περιοχή Κάμπος της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Οι δύο εστίες ξέσπασαν με διαφορά περίπου 20 λεπτών, η μία σε αγροτοδασική και η άλλη σε δασική έκταση. Από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Αν και τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές και υποδομές, στις 17:45 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι του οικισμού Γαλατάς καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρες ομάδες, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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