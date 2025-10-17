Δύο νέα κύματα κακοκαιρίας προσεχώς: Πότε αναμένεται βελτίωση - Έρχεται «μικρό καλοκαιράκι»

Στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής.

Παράλληλα όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί απόψε (17/10) και αύριο αναμένεται σχετική βελτίωση, με τοπική αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει τα εξής: «ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω από 100mm το τελευταίο 24ωρο. To κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην εξέλιξη του καιρού περιμένουμε άλλα δυο κύματα: Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλες περιοχές. Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)».

