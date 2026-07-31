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Δύο νέες φωτιές σε Αγρίνιο και Πάτρα – Ήχησε και το 112

Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα. Φωτιά και σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι.

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φωτια Πυροσβεστική
Όχημα της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/Βασίλης Παπαδόπουλος
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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη περίπου στις 5 το πρωί της Παρασκευής στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

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