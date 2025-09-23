Δύο συλλήψεις για «κατασκοπεία» στη Σαλαμίνα: Φωτογράφιζαν τον ναύσταθμο

Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών, Ρουμανικής καταγωγής, με την κατηγορία της «κατασκοπείας» προχώρησαν χθες το απόγευμα (23/9) οι λιμενικές Αρχές στη Σαλαμίνα, με τους άνδρες να κατηγορούνται πως φωτογράφιζαν τον ναύσταθμο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το οποίο επικαλείται ο Alpha, η ομώνυμη Αρχή Σαλαμίνας ενημερώθηκε την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου για ένα επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας με δύο επιβαίνοντες Ρουμάνους, το οποίο κινούνταν στον διάυλο του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στα κινητά τους τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παραβίαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα περί κατασκοπείας.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 4.700 ευρώ και 400 δολάρια, ενώ το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για ενδελεχή έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων του.
- Τραμπ για Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Μετανάστες το 54% των κρατουμένων, οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου»
- To μοναδικό ελληνικό χωριό που χάνει την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λάθους στην απογραφή
- Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.