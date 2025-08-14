Σε δύο συλλήψεις, ενός 27χρονου και ενός 19χρονου, για τη φωτιά στα Συχαινά, στην Αχαΐα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, σε κοινή επιχείρηση με το ανακριτικό σώμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενά μνήμης, ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του και να υπέδειξε το σημείο, στο οποίο έβαλε φωτιά, το λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος φέρεται να είπε πως έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα, ενώ δεν προσδιόρισε το κίνητρό του, την ώρα που η ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα, προχώρησε σε μία ακόμη σύλληψη ενός 15χρονου.

Aρχικά τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής είχαν στην κατοχή τους βίντεο από τη συγκεκριμένη περιοχή που είχαν καταγράψει τις κινήσεις δυο ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα.

Πήγαν στο σημείο αναζητώντας και άλλα βίντεο. Παράλληλα μια γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας, τους ανέφερε για τις ύποπτες κινήσεις δύο ατόμων με δίκυκλο και μάλιστα τους παρέδωσε ένα μπουκάλι το οποίο βρέθηκε στο σημείο του εμπρησμού.

Μέσα από τα βίντεο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα δυο άτομα και να τα συλλάβουν. Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγισή του στο σημείο της φωτιάς.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Φωτιά στην Αχαΐα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.



Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.



Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος

Ένας 25χρονος συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.