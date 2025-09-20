Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας

Δέντρο έπεσε στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να επικρατήσει πανικός στο σημείο.

Το περιστατικό με την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί μια γυναίκα, ενώ σε καλύτερη κατάσταση φαίνεται πως είναι ένας άνδρας ο οποίος έχει χτυπήσει στην πλάτη.

Στο σημείο έχει σπεύσει και η πυροσβεστική για να απομακρύνει από την περιοχή το δέντρο.