Μενού

Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας

Στο σημείο έχει σπεύσει και η πυροσβεστική για να απομακρύνει από την περιοχή το δέντρο.

Reader symbol
Newsroom
pyrosvestiki
Πυροσβέστης. | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Δέντρο έπεσε στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να επικρατήσει πανικός στο σημείο.

Το περιστατικό με την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί μια γυναίκα, ενώ σε καλύτερη κατάσταση φαίνεται πως είναι ένας άνδρας ο οποίος έχει χτυπήσει στην πλάτη.

Στο σημείο έχει σπεύσει και η πυροσβεστική για να απομακρύνει από την περιοχή το δέντρο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ