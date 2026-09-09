Δύσκολη η ταυτοποίηση των οστών στην Κυψέλη: «Πολύ νωρίς να πούμε ότι ανήκουν σε εξαφανισμένο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, προχώρησε σε δηλώσεις όσον αφορά τον εντοπισμό των ανθρώπινων οστών στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη.

Σε συνέντευξή της στο Action24, η κα Δημογλίδου εκτίμησε ότι η σακούλα με τα όσα θα μπορούσαν να είχαν πεταχτεί από κάποιον διερχόμενο οδηγό από όχημα ή από κάποιον πεζό, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει εικόνα για το πώς κατέληξαν στο άδειο οικόπεδο.

«Η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι όντως από κάποιον τοποθετήθηκε, αλλιώς θα είχε ανοίξει» διευκρίνισε η ίδια.

Σχετικά με την ταυτοποίηση, εξήγησε πως θα είναι μία δύσκολη διαδικασία για τον ιατροδικαστή ή ειδικό ανθρωπολόγο, που θα αναλάβει το περιστατικό.

Στο ίδιο σημείωσε, πως η έρευνα θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ώστε να διευκρινιστεί για το εάν πρόκειται για γυναίκα ή άνδρα και για το εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η κα Δημογλίδου, σημείωσε πως οι αστυνομικοί έχουν χαρτογραφήσει το σημείο και ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό για να μπορέσουν να βρουν απαντήσεις για την περίπλοκη υπόθεση.

«Είναι πολύ νωρίς να κάνουμε υποθέσεις για να κινηθούμε προς κάποια κατεύθυνση, πιθανώς εξαφανισμένου ατόμου» εξήγησε.

Τι λέει το άτομο που βρήκε τα οστά

Παράλληλα, στο ίδιο μέσο μίλησε και το άτομο που εντόπισε τα οστά, ο διευθυντής των ακαδημιών της Αθηναΐδας.

Ο Μιχάλης Σπανός εξήγησε πως στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, γιατί δεν επιτρέπεται λόγω της ανηλικότητας.

Ο ίδιος περιέγραψε πώς πήγε να πιάσει μία μπάλα, που έφυγε από άστοχο σουτ, όταν και είδε την μπλε σακούλα, με ένα οστό να προεξέχει.

«Έφυγε η μπάλα στον ακάλυπτο χώρο, ένα παλιό χωράφι. Αν σε αυτό το χορτάρι προστεθεί μία μεγάλη μπλε σακούλα, είναι κάτι εμφανές. Το μάτι μου, ψάχνοντας μία μπάλα, έπεσε πάνω στο εύρημα. Αμέσως κατάλαβα ότι ήταν πολύ μεγάλο για να είναι από κάποιο ζώο και κάλεσα την Άμεση Δράση» είπε, ειδικότερα.

Ο ίδιος είκασε, πως η σακούλα δεν θα μπορούσε να είναι εκεί καιρό και να μην έχει γίνει αντιληπτή από κάποιον. «Επειδή είμαστε εδώ πολλές ώρες και είμαστε πολύς κόσμος, υπάρχει μία σπασμένη πόρτα που έχει ανοιχτεί πρόσφατα, είναι πολύ εμφανές. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μόλις χθες έπεσε το μάτι το δικό μου».

«Δεν το προσέγγισα, απλά το αντίκρισα κάτω. Ήταν εμφανές το ένα οστό, ήταν κάτι σαν ανθρώπινο πόδι και μετά μπορούσα να διακρίνω και το κρανίο» περιέγραψε, για τις ανατριχιαστικές εικόνες μπροστά στις οποίες βρέθηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιος «είχε τοποθετήσει τη σακούλα κάτω από ένα δέντρο» γιατί αν την είχαν πετάξει από όχημα «θα είχαν σκορπίσει».