Θρίλερ με τα οστά στην Κυψέλη: «Δεν μπορεί να ήταν εκεί καιρό» - Τι λέει το άτομο που τα εντόπισε

Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό της σακούλας με τα ανθρώπινα οστά στην περιοχή της Αλεπότρυπας.

Το άτομο το οποίο έκανε τη μακάβρια ανακάλυψη, δίπλα σε αθλητικές εγκαταστάσεις όπου προπονούνται μικρά παιδιά, μίλησε στο Kontra Channel αναφορικά με όλα όσα αντίκρισε στο σημείο αλλά και για τις κινήσεις που έκανε αφότου βρήκε τη σακούλα.

Όπως είπε ο κ. Μιχάλης Σπανός, διευθυντής της ακαδημίας Αθηναΐς, «μετά από ένα άστοχο σουτ, κατέληξε μία μπάλα σε έναν ακάλυπτο χώρο 150-200 μέτρα μακριά, είδα μία μπλε σακούλα».

Σημείωσε πως η σακούλα ήταν σκισμένη στο πάνω μέρος και «προεξείχε κάτι που ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν οστό, αλλά δεν μπορούσε να είναι κάποιου ζώου, λόγω μεγέθους».

Το πρώτο πράγματα που φρόντισε να κάνει, μετά τον εντοπισμό της, ήταν να διασφαλίσει ότι τα παιδιά δεν θα δουν τίποτα και ύστερα κάλεσε την αστυνομία.

«Αυτό που έκανα είναι να διασφαλίσω ότι τα παιδιά δεν θα έχουν καμία οπτική επαφή. Απομονώθηκαν τα παιδιά, κάλεσα 100 και όταν ήρθαν οι άνθρωποι στον χώρο διαπίστωσα ότι ήταν όντως κάτι σοβαρό που άξιζε διερεύνησης» σημείωσε, ειδικότερα.

Ερωτώμενος για το εάν η σακούλα μπορεί να ήταν εκεί καιρό και να έτυχε να την βρήκαν τώρα, εκτίμησε πως αυτό δεν θα ήταν δυνατό γιατί ήταν σε εμφανές σημείο και όλο και κάποιος θα την είχε παρατηρήσει.

«Προσωπική εκτίμηση, αν ήταν καιρό θα είναι εντοπιστεί γιατί δεν ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Δεν ήταν κρυμμένη, ούτε θαμμένη, ήταν πεταμένη κάτω από ένα δέντρο» είπε.

Καταλήγοντας επεσήμανε πως τη βρήκε σε ένα σημείο όπου ακόμα και μερικές μέρες να βρισκόταν, «θα το είχαμε δει. Και όχι μόνο εγώ αλλά και πολλά παιδιά, πολλοί γονείς