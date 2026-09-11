Δυσοσμία στη Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι στην περιοχή - Το σενάριο που απέρριψαν οι ειδικοί

«Ντεζαβού» από τον Μάιο στην Αθήνα, θα χαρακτηρίζαμε τη δυσοσμία που εξαπλώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη (10/09) και οι ειδικοί σήμερα «χτένισαν» την περιοχή προκειμένουν να διαπιστώσουν πού οφείλεται.

Αν και η αιτία της οσμής δεν έχει αποσαφηνιστεί, αυτή, δεν σχετίζεται με διαρροή αερίου, όπως ανακοίνωσε η Enaon EDA, η οποία συμπλήρωσε, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι δεν σχετίζεται «ούτε και με τη λειτουργία του δικτύου διανομής της εταιρείας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περίπου 470 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Καλαμαριά, Περαία, Θέρμη, Ταγαράδες, Πυλαία, Πανόραμα, Τούμπα, Κέντρο, Άνω Πόλη, Νεάπολη και Συκιές.

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής ανταποκρίθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν όλους τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενιαίου συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την αποτελεσματικότερη οργάνωση των προληπτικών ελέγχων και, όπου απαιτείται, τον άμεσο συντονισμό των διορθωτικών επεμβάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην οποία η εταιρεία τονίζει πως παραμένει σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση.