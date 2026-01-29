Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε βαρύ κλίμα η συγκέντρωση οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ημαθία

Βαρύ κλίμα επικράτησε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας έξω από τον Σύνδεσμο Φίλων του ΠΑΟΚ, όπου εκατοντάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τρεις από τους άτυχους άνδρες που έχασαν τη ζωή τους, ο Κωστής, ο Μήτσος και ο Μπίλης, ήταν γνωστοί στην Αλεξάνδρεια ως τρεις φίλοι του ΠΑΟΚ.

Οι οπαδοί που συγκεντρώθηκαν άναψαν πυρσούς, φώναξαν τα ονόματά τους και συνθήματα στη μνήμη τους σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα.

Οι τρεις άντρες που χάθηκαν, που δούλευαν περιστασιακά ως διανομείς και ο τρίτος σε τεχνική εταιρεία της Ημαθίας. Ζούσαν και ανέπνεαν για τον ΠΑΟΚ και έπαιρναν άδειες και ρεπό για να ταξιδεύουν εκτός έδρας για την αγαπημένη τους ομάδα, όπως αναφέρ4ουν πληροφορίες του ert.news. Μάλιστα, ο ένας από τους τρεις βρέθηκε πριν λίγους μήνες στη Λιλ, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την τοπική ομάδα.