Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την πατροκτονία στη Γλυφάδα, ενώ ο 46χρονος δράστης αντιμετωπίζει κατηγόριες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε aνακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο δράστης που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του το περασμένο Σάββατο. Ο 46χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και πριν περίπου 12 χρόνια είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο την μητέρα του, έγκλημα για το οποίο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 2 Απριλίου 2014.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 46χρονο πατροκτόνο

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων

Για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα κάνουν λόγο οι γείτονες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ πληθαίνουν τα ερωτήματα για το πώς ο δράστης αποφυλακίστηκε μετά από μόλις τέσσερα χρόνια, έχοντας ένα τόσο βαρύ ψυχιατρικό παρελθόν.

Τα όσα προκύπτουν από τις μαρτυρίες των περιοίκων για τη στυγερή δολοφονία είναι συγκλονιστικά: Το θύμα φέρεται να ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όταν ο γιος του, ο οποίος διέμενε μαζί του, τον μαχαίρωσε θανάσιμα και μετέπειτα τον μετέφερε στο πορτμπαγκάζ του οικογενειακού αυτοκινήτου.

«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έβαλε και εκκλησιαστική λειτουργία, ενδεχομένως από τηλεόραση ή ραδιόφωνο, προκειμένου να μην ακούγονται οι σπαρακτικές κραυγές του πατέρα».

«Πριν τον αποτελειώσει είπε "παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο" και μετά σιωπή», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας, με θύτη τον 46χρονο.

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Oι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην οδό Γυθείου, αρχικά εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εντόπισαν τον 46χρονο γιο του και του πέρασαν χειροπέδες. «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», σχολίασε.

Ο δράστης τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει και πάλι με μαχαίρι τη μητέρα του και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. «Σκότωσα τη μητέρα μου, πριν λίγο, μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Ελάτε να την πάρετε», είχε ισχυριστεί τότε.

Ερωτήματα για την αποφυλάκιση του 46χρονου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για την αποφυλάκιση του 46χρονου καθώς τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία της μητέρας του, το 2014 είχε συλληφθεί από την ΕΛΑΣ, γιατί κυκλοφορούσε στην περιοχή και έβαζε φωτιά σε κάδους, έχοντας πάνω του μαχαίρι.

Σύμφωνα με καταθέσεις που συμπερολαμβάνονται στην τότε δικογραφία, συγγενής του είχε καταγγείλει ότι ο 46χρονος σκόπευε να δολοφονήσει τα ανήλικα παιδιά μιας γυναίκας που δούλευε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Στο αποφυλακιστήριο του 46χρονου, που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αναγράφει ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους που είναι σε ισχύ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026:

της υποχρέωσης διαμονής στην οικία του πατέρα του και

την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του.

Τελευταία φορά που έδωσε το παρών στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου. Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που τού είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Στο τέλος του εγγράφου, ο 46χρονος στην εισαγγελική παραγγελία περιγράφεται ως άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αυθημερόν έγινε η μεταγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα. Είναι ασαφές πότε και γιατί αποφασίστηκε να βγει από την ψυχιατρική κλινική.

Πώς αποφυλακίστηκε μετά από τέσσερα μόλις χρόνια κράτησης

Μιλώντας στην εκπομπή«Συνδέσεις» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι αποφυλακίστηκε μετά από τέσσερα χρόνια καθώς είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρείο.

«Όταν ένας κρατούμενος νοσηλεύεται παράλληλα σε ψυχιατρικό νοσοκομείο φυλακών θεωρείται ότι έχει εκτίσει το διπλάσιο του χρόνου. Αυτός ο άνθρωπος εκτιμάται ότι έμεινε στη φυλακή οκτώ χρόνια», πρόσθεσε.