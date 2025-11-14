Έβρος: Επικό μποτιλιάρισμα με 53 νταλίκες στη σειρά στα σύνορα - Ναι, τις μετρήσαμε

Τα φορτηγά, οι νταλίκες και άλλα ογκώδη οχήματα είναι ένα μόνιμο «αγκάθι» στα πλευρά των Ελλήνων οδηγών, επιτείνοντας το ήδη ακατάσχετο μποτιλιάρισμα του οδικού δικτύου.
Το Reader κατέγραψε σε βίντεο μία πραγματικότητα που ξεπερνά ό,τι έχουμε δει ποτέ στον Κηφισό. Οδηγός στο συνοριακό πέρασμα των Κήπων στον Έβρο, βιντεοσκόπησε με το αυτοκίνητό του, προσπερνώντας από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ένα σχεδόν «Αποκαλυπτικό» θέαμα.
Μία αδιάσπαστη σειρά από πάνω από 50 νταλίκες και βυτιοφόρα, ουσιαστικά σταματημένα περιμένοντας να περάσουν τα σύνορα. Στο βίντεο ενός λεπτού μοιάζει σχεδόν προϊόν επεξεργασίας, με το πόσα φορτηγά προσπερνά ο οδηγός στη σειρά, πριν καταφέρει να βρει άλλο ΙΧ. Βασικά, τα μετρήσαμε, και ήταν τουλάχιστον 53.
