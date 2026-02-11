Έβρος: Στρατιωτικό όχημα εξετράπη της πορείας του – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο

Ένα στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr εξετράπη της πορείας του το μεσημέρι της Τετάρτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στο χωριό Ρίζια του δήμου Ορεστιάδας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μετακίνησης του οχήματος.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, το Steyr βγήκε από το οδόστρωμα, χωρίς όμως να ανατραπεί — γεγονός που εκτιμάται ότι απέτρεψε σοβαρότερους τραυματισμούς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απώλεια ελέγχου οφείλεται σε άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Οι δύο επιβαίνοντες, ο οδηγός και ο συνοδηγός, μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για προληπτικές εξετάσεις. Όπως αναφέρει το e‑evros.gr, αμφότεροι είναι καλά στην υγεία τους και δεν φέρουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος.