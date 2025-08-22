ΕΕΤΑΑ - Παιδικοί Σταθμοί: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα - Πώς υποβάλλεται ένσταση

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) για να ελέγξουν αν είναι δικαιούχοι του voucher για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ξεκινά και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, η οποία θα διαρκέσει από τις 25 έως και τις 27 Αυγούστου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων.

ΕΕΤΑΑ - Παιδικοί Σταθμοί: Πώς υποβάλλεται ένσταση

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»). Οι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε αρχείο pdf, καθώς και να δηλώσουν σαφώς τον λόγο της ένστασης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, είναι απαραίτητη η σωστή τεκμηρίωση των λόγων που επικαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και η συνοδεία με τα απαιτούμενα έγγραφα.

Οι δικαιούχοι των voucher θα μπορούν, με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, να προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.